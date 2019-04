Fine settimana perfetto per la Pallamano Ventimiglia: l’under 15 a un passo dal titolo regionale

Ventimiglia. Un altro fine settimana con i fiocchi per le squadre della presidente Paola Nanni. I riflettori erano puntati sulle squadre under 13 ed under 15.

Per primi a scendere in campo i giovanissimi allenati da Massimo Agnese e per l’occasione seguiti da Pippo Malatino. Nella trasferta impegnativa di Cannes, i leoncini affrontavano il sodalizio convenzionato tra le città di Cannes / Mandelieu. Dopo una partita molto equilibrata, i ponentini si aggiudicavano l’incontro con il punteggio di 21-20, segnando allo scadere una rete pesantissima con Bertocchi, vera rivelazione della stagione. Da segnalare le superbe prestazioni di Bruni e Maver autori di numerosi gol. Con questa vittoria i leoncini si attestano al secondo posto in classifica, alla fine della Poule Honeur e affronteranno nei quarti di finale, sabato prossimo il Ville Neuve Loubet.

Pagina a parte meritano gli under 15 di Pippo Malatino. Impegnati sul doppio fronte francese ed italiano, i ragazzi capitanati da Zambrano, espugnavano con grande autorità il terreno di Nizza superando l’ASBTP per 31-14, con una prestazione incredibile di Federico Fucile, esordiente di grandi speranze.

Domenica mattina, faticosa trasferta a La Spezia, per affrontare nel penultimo concentramento regionale, le rivali storiche dell’Abc Bordighera e del San Camillo Imperia. I due incontri erano importantissimi ai fini della classifica finale. La prima partita i ventimigliesi la vincevano facilmente contro gli amici bordigotti per 29-17. Gli incontri erano preceduti da un minuto di raccoglimento per ricordare Amendolagine, portiere del Bolzano recentemente scomparso

Il secondo incontro tra la Pallamano Ventimiglia ed il San Camillo Imperia, era una partita di enorme importanza, infatti gli imperiesi erano all’ultima spiaggia è volevano assolutamente far proprio l’incontro per riaprire i giochi verso il titolo regionale ligure. La partita era bellissima e dopo una partenza lanciata del Ventimiglia(5-1), i Camillini reagivano da grande squadra e chiudevano il primo tempo in vantaggio per 9-8.

Nella ripresa i ventimigliesi non dimostravano lucidità ed il San Camillo ne approfittava portando il vantaggio a 4 lunghezze(17-13) a soli quattro minuti dalla fine. A questo punto il Ventimiglia cambiava difesa e con una 3-3 riusciva a far entrare in confusione i loro avversari, strappando un pari preziosissimo(17-17 il finale), che vale quasi il Titolo regionale e la qualificazioni alle Finali d’Area 2.

Alla conclusione del torneo, manca adesso un ultimo concentramento domenica prossima a Genova, dove sarà assegnato il Titolo di Campione Regionale Ligure

Tabellini degli incontri:

Campionato delle Alpi Marittime Under 13(Honeur)

Cannes/Mandelieu – H. Br. /Ventimiglia 20-21(p.t. 8-11)

Campionato delle Alpi Marittime Under 15(Pre-Eccellenza)

ASBTP Nizza – Pallamanao Ventimiglia 14-31(6-14)

Campionato Regionale Liguria

Pallamano Ventimiglia – ABC Bordighera 29-17(p.t. 15-4)

Pallamano Ventimiglia – San Camillo Imperia 17-17 (p.t- 8-9)