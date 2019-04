Fine settimana impegnativo per l’under 15 maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Weekend impegnativo per il Team Schiavetti Pallamano Imperia targato under 15 maschile.

I ragazzi del coach Gianmarco Terranova sono stati impegnati in gare ufficiali sia per il campionato di categoria d’oltralpe che per quello Italiano. Ma andiamo con ordine. Sabato pomeriggio sfruttando a dovere il turno casalingo i giovani rossoblù imperiesi hanno sconfitto senza problemi l’Handball de Collines consolidando il primo posto in classifica con dieci giornate di anticipo.

«Con questa vittoria – ci riferisce lo stesso tecnico – possiamo dare più spazio ai ragazzi che hanno giocato di meno in modo da farli crescere ed integrare al meglio con gli altri». Il giorno dopo l’attenzione si sposta sul campo di La Spezia per il concentramento relativo, per incontrare gli avversari di turno, la capolista Ventimiglia e l’Abc Bordighera. Le due gare si sono concluse con una vittoria ed un pareggio.

«Peccato aver pareggiato contro il Ventimiglia 17/17 – conclude lo stesso tecnico – anche perché stavamo vincendo di tre lunghezze. Questo è per noi comunque un buon risultato contro una squadra molto forte anche se molto giovane. La vittoria contro l’A.B.C. Bordighera per 30/ 23 è servita a risollevare il morale dei ragazzi perché vincere un derby fa sempre piacere».