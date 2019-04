Festival di Sanremo 2020: no al Claudio Baglioni tris, arriva Amadeus come conduttore

Sanremo. Il 70° Festival di Sanremo non vedrà un Claudio Baglioni tris. E’ quanto emerge dalle prime indiscrezioni, lanciate dal settimanale “Chi”, sull’edizione del 2020 della più celebre kermesse canora italiana.

Il cantautore romano dunque non tornerà al suo ruolo di capitano del Festival, ricoperto per due anni consecutivi, ma è probabile che a salire sul palco del teatro Ariston sarà Amadeus, in veste di conduttore.

Ancora avvolta nel mistero l’identità del nuovo direttore artistico. Quel che è certo è che non sarà Carlo Conti, dopo le tre edizioni del 2015, 2016, 2017, capaci di far registrare record di ascolti.