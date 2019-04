Festa per la partenza della barca a vela “Pole Pole” allo Yacht Club di Sanremo

Sanremo. Venerdì 19 aprile, a partire dalle 11 presso lo Yacht Club di Sanremo, si svolgerà la festa per la partenza della barca a vela “Pole Pole”, che ospitando ragazzi autistici percorrerà il periplo della penisola italiana partendo dalla città di Sanremo e arrivando nel porto di Trieste nella terza decade di maggio.

La festa sarà allietata dalla musica de “Gli sbandati del Borghetto”. La navigazione toccherà in totale 31 porti italiani, dei quali 16 vedranno l’imbarco dei ragazzi coinvolti nel progetto. Tutto il viaggio, notizie, foto, video e news, potranno essere seguite sul sito web: www.unmaredigioia.eu, su pagina Facebook: Un mare di gioia o su Instagram: unmaredigioia.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’Istituto Idrografico della Marina Militare che supporterà l’iniziativa con la donazione dei documenti nautici necessari alla navigazione in sicurezza, del “giornale di bordo” che verrà compilato dai ragazzi partecipanti durante la campagna e con la realizzazione di un attestato di partecipazione che sarà consegnato ai “giovani marinai” al termine di ogni tappa. La festa di inaugurazione è organizzata dagli alunni del SEI CPT di Imperia e dai volontari dell’ANGSA di Imperia.

Un ringraziamento particolare allo Yacht Club di Sanremo che ospiterà la festa, alla guardia costiera di Sanremo e a tutte le associazioni che accompagneranno in mare la partenza della barca a vela “Pole Pole”. L’ingresso è libero, tutta la popolazione è invitata.

Venerdì 12 aprile, presso il palazzo della Regione Liguria a Genova, si è tenuta la conferenza stampa sul

progetto “Un mare di gioia”. La conferenza è stata presenziata da:

– Dott.sa Simonetta Lumachi, socia fondatrice dell’associazione Philos-Accademia Pedagogica

– Dott.sa Laura Cerri e Dott. Andrea Contini di Velagenova

– Ugo Parenti, socio fondatore dell’associazione “Pronto Soccorso Autismo”

Sono inoltre intervenuti:

– Loredana Reghezza presidente di ANGSA-Imperia

– Rappresentanti del SEI CPT di Imperia

– Alcuni ragazzi degli equipaggi tra cui Ilaria Bonanni con la sua accompagnatrice Manuela Gandolfo,

insegnate di sostegno presso l’I.C. Boine di Imperia, che saranno il primo equipaggio a salpare da Sanremo.

L’associazione Philos-Accademia Pedagogica (no-profit con sede a Genova, nasce con lo scopo di ricercare e sviluppare il benessere psico-fisico e le risorse interne dell’individuo, tramite un impegno attivo in molteplici aree di intervento, ma in particolare offrendo professionalità e tecniche psicoeducative avanzate nel campo dell’autismo, mediante progetti mirati e personalizzati (al singolo soggetto e all’intera famiglia) ed alla formazione di tutte le figure professionali e familiari che ruotano intorno ad esso.

Philos conta più di 200 famiglie associate e svolge attività psicopedagogiche per bambini dai 2 anni agli adulti sopra ai 50 anni, con diagnosi nello spettro autistico o con difficoltà relazionali o epilessie di varie ordine e grado. I laboratori sono strutturati al fine di creare momenti di scambio emotivo- relazionale e di interazione reciproca tra gruppi misti di bambini e ragazzi autistici e normotipici. All’interno dei laboratori i bambini/ragazzi svolgono le attività con l’aiuto di un gruppo specializzato di educatori e di professionisti.

Velagenova, ASD Navigare in Amicizia

La barca a vela Pole Pole viene utilizzata per progetti di Velaterapia nell’ambito della disabilità e del disagio sociale. La ASD Navigare in Amicizia persegue lo scopo di aggregare le persone seguendo lo spirito del proprio Statuto che comprende: il rispetto delle persone, il rispetto del mare e ambiente circostante, scopo no profit, orientamento sportivo, orientamento culturale e progetti sociali.

Il Progetto: “Un mare di gioia, una scuola di vita” – Viaggio Sanremo-Trieste in barca a vela. Il viaggio nasce dalla collaborazione dell’associazione PHILOS con Velagenova, ASD Navigare in Amicizia e prevede appunto il periplo della penisola italiana da Sanremo a Trieste sulla barca a vela “Pole Pole”, un Bavaria 41, con il fine di offrire una splendida esperienza di viaggio a diversi ragazzi e ragazze (con diagnosi di autismo) in tutta Italia e al contempo sensibilizzare sul tema dell’autismo. Il viaggio si prefigge di unire quindi aspetti pedagogici, sociali, culturali e scientifici.

La Navigazione suddivisa in imbarchi staffetta di tre giorni (due notti) per ogni gruppo che comprenderanno

circa 31 tappe. La barca a vela offre infatti la possibilità di sintonizzarsi con l’ambiente esterno circostante, terra, cielo e mare, permettendo ritmi di vita più lenti e tranquilli rispetto a quelli abituali ove è possibile ascoltare il rumore del vento e del mare e permettendo una maggiore concentrazione consolidando la capacità di attesa.

Si impara ad utilizzare al meglio il poco spazio a disposizione e ad organizzare le proprie attività adattandosi alle esigenze della navigazione ed ai limiti imposti dagli elementi circostanti. Si impara a ridurre il consumo dell’acqua, ad alimentarsi in modo sano e leggero riducendo la produzione di rifiuti. Le uscite in mare hanno una funzione riabilitativa dal punto di vista psicofisico e sociale grazie alle attività fisiche che si compiono e ai movimenti che suscitano emozioni utili allo svolgimento delle manovre dell’equipaggio impegnato a condurre l’imbarcazione. Le uscite in mare saranno pertanto occasioni di apprendimento e condivisione, con uno spirito orientato al piacere e al divertimento dei ragazzi. Una staffetta per dimostrare che l’Autismo unisce ragazzi, città, passioni, esperienze di vita

L’Istituto Idrografico della Marina, fondato a Genova nel 1872, con sede a forte San Giorgio, costruito su uno dei bastioni della cerchia muraria cinquecentesca, è responsabile del servizio idrografico nazionale e della produzione di tutta la documentazione nautica ufficiale, sia cartacea che digitale, relativa ai mari italiani.

Organo Cartografico dello Stato ed Ente della Marina Militare, l’Istituto ha il compito di concorrere alla sicurezza della navigazione, sia militare che mercantile, alla difesa della nazione e alla conoscenza e valorizzazione di tutto ciò che riguarda il mare, dal punto di vista tecnico, scientifico, ambientale e culturale.

A tali fini, opera fondamentalmente in quattro settori:

– attività di campagna e di ricerca idro-oceanografica (nelle acque italiane, in quelle mediterranee e in quelle oceaniche);

– redazione di normativa tecnica di riferimento per la sicurezza della navigazione;

– produzione e aggiornamento di tutta la cartografia e la documentazione nautica ufficiale;

– formazione del personale idrografo, sia militare che civile (anche proveniente da altri paesi, in un’ottica di collaborazione internazionale e di capacity building di professionalità specifiche).

L’area di competenza copre una superficie di oltre 550.000 chilometri quadrati di spazi marini (una volta e mezza la superficie del paese), in relazione a uno sviluppo costiero superiore ai 7.800 chilometri, in una regione di estremo interesse strategico, situata al centro del Mediterraneo e alla confluenza delle principali rotte marittime internazionali.