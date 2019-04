Festa del libro e percorso itinerante nel parco dei Padri Somaschi per gli studenti di Vallecrosia

Vallecrosia. Da domani mercoledì 10 aprile presso il plesso delle scuole Andrea Doria di Vallecrosia, con partenza alle ore 8.30 percorso itinerante tra libri e personaggi nel parco dei Padri Somaschi per gli alunni delle quarte e quinte elementari e gli alunni della primaria della vallata ci sarà la festa del libro per i bambini delle elementari e scuola dell’infanzia ed a seguire giovedi 11 aprile sempre alle ore 8,30 percorso itinerante tra libri e personaggi nel parco dei Padri Somaschi per gli Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, delle prime, seconde e terze dalla primaria del plesso di Vallecrosia.

Insegnanti e genitori leggeranno dei spezzoni di testi tratti dai libri sul tema verte sui diritti dell’infanzia e dei bambini. Parteciperà anche io e Mara, due esponenti della compagnai teatrale due punto zero. Parteciperanno inoltre gli attori della Compagnia Teatrale “2PuntoZero” di Bordighera, Mara Caimo e Gianni Tripodi.