Fa freddo a Taggia, prorogata l’accensione degli impianti termici

Taggia. Nonostante la Primavera sia iniziata già da quasi un mese, il clima non sembra essersi scostato più di tanto dai rigori invernali. Ed ecco che l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare, al pari di altri comuni della provincia, l’ accensione degli impianti termici da riscaldamento dal 16 al 30 aprile fino a un massimo di 5 ore giornaliere.

In questi son o inclusi quelli di pertinenza del Comune (Palazzo comunale, Comando Polizia locale, Villa Boselli, Centri ricreativi per anziani, Servizi innovativi, Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Nido, Centro di aggregazione giovanile) per un massimo di 5 ore giornaliere, precisando che per quanto concerne gli Istituti Scolastici e l’Asilo Nido, l’accensione dovrà essere effettuata tenendo conto della chiusura dei plessi per le Festività Pasquali.