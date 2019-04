Elezioni provinciali, la soddisfazione del Pd Sanremo per la candidatura a presidente di Domenico Abbo

Sanremo. Il Partito democratico di Sanremo esprime la propria soddisfazione sulla scelta per la candidatura a presidente provinciale di Domenico Abbo:

«Il Pd di Sanremo si dichiara soddisfatto dell’accordo provinciale che ha trovato la sintesi nella figura del presidente Domenico Abbo e di una lista unica che rappresenta i più grandi comuni della provincia con una rappresentanza territoriale ampia.

Il PD provinciale ha giocato una ruolo da protagonista in questa trattativa e alla fine siamo soddisfatti che il presidente della provincia sia Domenico Abbo che ha esperienza importante sui temi provinciali e che ha sicuramente le doti di equilibrio necessarie per affrontare questioni sicuramente complesse come il tema dell’acqua e dei rifiuti che spesso vedono la contrapposizione tra diversi territori

Per questo motivo non condividiamo le critiche mosse dalla minoranza consiliare di Taggia , che hanno criticato il loro sindaco Conio e che entrando nel merito delle vicende politiche sanremesi suppongono un accordo di Biancheri e Scajola a scapito non solo del sindaco di Taggia ma anche degli interessi dei comuni del comprensorio Sanremese.

Al contrario riteniamo che l’azione del sindaco Biancheri e del partito democratico provinciale abbia consentito un accordo largamente condiviso intorno a una figura di equilibrio come presidente della provincia e un assunzione di responsabilità da parte di tutti i principali comuni per tentare di offrire soluzioni largamente condivise sul molteplici criticità del nostro territorio».