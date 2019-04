Taggia. Sta diventando un rebus la corsa per l’elezione del prossimo presidente della Provincia e del consiglio provinciale. Questa mattina alle 11 doveva arrivare l’annuncio della candidatura del sindaco di Taggia Mario Conio, sostenuto dai sindaci di Ponente e in particolare del grande escluso Alberto Biancheri (il primo cittadino di Sanremo non si può candidare perché impegnato in campagna elettorale per le comunali).

Invece niente. Conferenza stampa annullata senza rinvio. A quanto pare servono ancora alcune ore per capire se è possibile trovare un accordo sulla figura del sindaco Claudio Scajola, il quale è pronto per mettersi in gioco. L’accordo, tuttavia, potrebbe arrivare se si riuscisse a trovare un nome terzo che garantisca le “correnti” di amministratori imperiesi e ponentini. Secondo alcuni la quadra potrebbe essere rappresentata dal sindaco Alessandro Alessandri di Piave di Teco.