Elezioni provinciali, Conio candidato con l’appoggio del PD e di Biancheri

Taggia. Secondo voci sempre più insistenti domattina, nella conferenza stampa convocata per le 11 in Comune, il sindaco Mario Conio ufficializzerà la propria candidatura per la presidenza della Provincia.

Conio dovrebbe annunciare contestualmente l’appoggio ricevuto dal Partito Democratico e del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

I Dem sarebbero, infatti, orientati a ritirare la candidatura per la presidenza di Domenico Abbo sindaco di Lucinasco, mentre non rinuncerebbero a una propria lista di candidati consiglieri. Per l’elezione dell consiglio provinciale si può presentare una lista senza candidato presidente.

L’alternativa a Conio sarà rappresentata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola che sta già raccogliendo le firme a suo sostegno.