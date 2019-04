Elezioni europee, Massimiliano Grimaldi è il candidato di Forza Italia per la Liguria

Genova. L’avvocato Massimiliano Grimaldi è il candidato di Forza Italia per la Liguria alle prossime elezioni al Parlamento Europeo del 26 maggio per la circoscizione “Nord Ovest”.

Avvocato del Foro di Genova specializzato nel diritto dei trasporti e professore a contratto di diritto della nautica da diporto presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, IUS 06 – Diritto della navigazione.

Nominato Cultore della materia per la Disciplina di Diritto della navigazione – SSD IUS/06, con delibera del Consiglio di Facoltà di Economia in data 12.07.2007. Membro del Comitato di redazione delle Riviste Il Diritto marittimo e Lextrasporti. Socio della Associazione Italiana di Diritto marittimo e del Propeller Club Port of Genoa. Presidente della Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna.

Membro della Legal Committee della International Association the Rhine Ships Register (IVR) con sede in Rotterdam. Membro del Gruppo di lavoro nel settore Trasporti presso la UN Economic Commission for Europe (UNECE) con sede a Ginevra.

TRA LE AREE DI ECCELLENZA

– Trasporto marittimo, trasporto su acque interne e diritto portuale

– Trasporto ferroviario

– Diritto dell’Unione europea

– Elaborazione di atti normativi e amministrativi di settore, elaborazione di disegni di legge e di emendamenti nonché monitoraggio dei lavori governativi e parlamentari

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

2018 Nominato dalla Autorità Nazionale di regolazione dei trasporti Esperto giuridico ad alto livello di specializzazione

2017 Vincitore del premio Avvocato dell’Anno (Boutique di Eccellenza), Diritto dei Trasporti nell’ambito del LE FONTI AWARDS 2017, evento che premia le eccellenze del mercato dei servizi legali ed è organizzato con il patrocinio della Commissione europea

2016 Selezionato tra i finalisti degli Studi Legali dell’Anno – Nord nell’ambito di TOP LEGAL, evento che premia le eccellenze del mercato dei servizi legali (www.grimaldistudiolegale.com )

2015 Vincitore del premio Boutique di Eccellenza dell’anno, settore Shipping, nell’ambito del LE FONTI AWARDS 2015

2014 Vincitore del premio Migliore Studio Legale – settore Shipping, nell’ambito del LE FONTI AWARDS 2014

2008 Encomio ufficiale conferito dal Ministro dei trasporti (nota n. 6178 del 21.04.2008), “per avere curato con grande efficacia e prontezza la definizione di importanti provvedimenti in materia marittima legati, in particolare, all’attuazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008”

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ISTITUZIONI CENTRALI

2017-2018 Incaricato da Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM) – società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dello studio ed analisi della legislazione europea in materia di trasporto fluviale, ai fini del recepimento delle pertinenti direttive comunitarie.

2008-2009 Ha partecipato, in qualità di esperto, ai lavori del Comitato ristretto istituito in seno alla 8^ Commissione Lavori pubblici al Senato per la riforma della legislazione portuale.

2007-2009 Referente per il settore del trasporto marittimo e sulle acque interne presso l’Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: si è occupato della elaborazione delle norme sul trasporto inserite nelle leggi finanziarie; della trasposizione delle direttive comunitarie; della elaborazione di atti normativi di settore.