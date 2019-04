Elezioni del 26 maggio: le indicazioni dell’Asl1 agli elettori affetti da gravissima infermità fisica

Imperia. Domenica 26 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per il rinnovo dei seguenti consigli comunali della provincia di Imperia (elenco comuni interessati: Airole, Badalucco, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pigna, Pontedassio, Ranzo, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Soldano, Vallebona, Vasia, Ventimiglia, Vessalico.

Domenica 9 giugno si svolgerà l’ eventuale ballottaggio per i comuni di Sanremo e Ventimiglia. In occasione delle prossime elezioni gli elettori interessati ad usufruire del voto domiciliare dovranno far pervenire al Sindaco del Comune competente una specifica richiesta in un periodo compreso tra il

quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Tale domanda deve essere accompagnata, oltre che dalla tessera elettorale, dall’apposito certificato

rilasciato dalla Struttura di Medicina Legale e delle Assicurazioni in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno che precede la data della consultazione. Si comunica, pertanto, che in occasione delle consultazioni sopra indicate il Servizio di Medicina Legale dell’ASL1 garantirà il rilascio dei certificati medici a:

1. Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora

risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero

elettori affetti da grave infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da

apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio (voto domiciliare).

2. Elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di un altro

elettore (voto assistito).

3. Elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto

agevolato).

Per prenotare la visita medica a domicilio in caso di richiesta di voto domiciliare e per informazioni

contattare la S.S. Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’ASL 1 Imperiese ai numeri telefonici 0184/536983 – 0184/536887 – 0184/536988 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) o

tramite Fax al numero 0184/536063 oppure alla e mail medicina.legale@asl1.liguria.it .

In caso di voto assistito e voto agevolato, gli elettori potranno rivolgersi (con accesso diretto, senza

prenotazione), ai seguenti ambulatori:

– IMPERIA – Via L. Acquarone 9 (Palasalute)

Martedì: ore 08,30 – 12,00; Giovedì: ore 13,00-16,00

– SANREMO – BUSSANA – Via Aurelia 97

Lunedì: ore 13,00-16,00; Giovedì: ore 08,30 – 12,00

Venerdì 24/05/2019: ore 10.00 – 12.00

– VENTIMIGLIA – Via Basso 2

Lunedì: ore 13,00 – 16,00; Mercoledì: ore 08,30 -12,00

Per eventuali urgenze nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 sarà possibile contattare

il Medico Legale reperibile per l’ASL1 Imperiese attraverso il numero telefonico emergenza “112”,

nonché, in caso di ballottaggio per i Comuni Sanremo e Ventimiglia, nelle giornate di sabato 8 giugno e

domenica 9 giugno 2019.