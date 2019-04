Elezioni amministrative, Lega Ventimiglia propone un portale web turistico multilingue

Ventimiglia. Da oltre un mese, in vista delle prossime elezioni comunali, la Lega Ventimiglia sta illustrando punto per

punto tutto il suo ricco programma elettorale con appuntamenti settimanali toccando ogni tematica, dalla sicurezza al turismo, dal commercio alle politiche sociali passando per la cultura, le politiche giovanili e molto altro. Il programma, che sarà quello della coalizione di centrodestra, è composto da idee concrete e realizzabili con un quadro chiaro e puntuale perchè non bastano sindaci giovani e in movimento ma servono fatti e proposte innovative.

Oggi il partito di Salvini ha posto in esame la necessità di dotare la città di confine di un portale web turistico che possa semplificare la consultazione digitale relativamente a tutto quello che Ventimiglia può offrire. E’ incredibile, fanno sapere dalla Lega, come sia possibile che una città come Ventimiglia che vive anche molto di turismo, con un ricco bagaglio di bellezze naturali, storiche e architettoniche non sia dotato di una soluzione di questo tipo per coinvolgere maggiormente i turisti e avvicinarli al nostro territorio: «Vergognoso che nel 2019 Ventimiglia non abbia ancora un suo sito web personalizzato».

«Ci sono tanti progetti che mi piacerebbe venissero realizzati – ha fatto sapere la referente Elisa De Leo – ma bisogna partire dalle basi e un portale di matrice turistica è fondamentale per far conoscere la città e reperirne le informazioni anche comodamente dall’estero. Trovo deludente che digitando Ventimiglia su Google escano tra i risultati solo notizie degli online, la pagina di Wikipedia, qualche giudizio dei ristoranti su Tripadvisor e nulla di istituzionale salvo il sito del Comune con pochissime informazioni e peraltro dedicate esclusivamente al cittadino e per nulla al turista».

Il sito che ha in mente Lega Ventimiglia è un sito dinamico, necessariamente multilingua e “mobile friendly” nel senso che sarà ottimizzata per i dispositivi mobili e quindi accessibile tranquillamente anche dal proprio telefonino. Sarà utile a tutti per ricavare informazioni di carattere turistico contenendo itinerari, dati relativi alle strutture alberghiere, notizie di carattere commerciale, eventi, i nostri prodotti tipici e moltissimo altro. Una parte sarà anche dedicata al Blog e al Foto Wall in modo tale che il turista possa interagire direttamente lasciando dei feedback, comunicando con le istituzioni in tempo reale e postando le proprie foto ricordo della città.

Il portale in sostanza dovrà rappresentare completamente e approfonditamente l’offerta turistica della città con informazioni storiche, architettoniche e paesaggistiche corredata dalle proposte di servizi contestualizzati in base alla tipologia di turismo (associazioni, centri sportivi, stabilimenti balneari, noleggio bici, ecc), servizi per il territorio (strutture ricettive, ristoranti, pro loco, ecc) e anche attrazioni turistiche limitrofe (promozione di territori minori).