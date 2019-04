Elezioni a Sanremo, “Soddisfatti per il secondo sondaggio di Primocanale, conferma la forte crescita di Tommasini”

Sanremo. “Siamo particolarmente soddisfatti per il secondo sondaggio di Primocanale presentato questa mattina a Sanremo. I dati sono in linea con quelli pubblicati da Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto Euromedia Research , e confermano la forte crescita di Tommasini che recupera ben 6 punti in un solo mese e si attesta alla pari con Biancheri.

“Ricordiamo – scrive la coalizione del centro destra unito (100 per 100 Sanremo, Lega, Forza Itaia e Fratelli d’Italia) - che si tratta di un campione di 500 intervistati, col margine d’errore del 5%, mentre quello della Euromedia Research effettuato una settimana prima che ci da 3 punti in vantaggio , è fatto su un campione di 1000 intervistati, con un margine di errore del 2/3%. Ma ricordiamo comunque che il vero sondaggio è ciò che percepiamo andando ogni giorno a parlare con i cittadini. Andiamo avanti uniti verso la nostra meta”.