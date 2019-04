Sanremo. È stata ufficializzata questa mattina la lista di Futura Sanremo con candidato sindaco Alberto Pezzini che prima di presentare i suoi candidati racconta le motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi. «Ho deciso di candidarmi perché la città non è mai stata in pessime condizioni come quelle attuali. Arriva da cinque anni di amministrazione che sembra essersi mossa soltanto negli ultimi tre mesi. I cittadini dovrebbero votare Futura Sanremo perché siamo nuovi, abbiamo in noi il germe della novità» spiega l’avvocato Pezzini.

Nella sala “Tabarin” del cinema centrale sono stati presentati i futuri candidati consiglieri: Di Fazio Antonio, Benedetti Franco, Di Benedetto Michele, Mazza Leonardo, Armanetti Agata, Ritondale Gian Carlo, Ritondale Patrizia, Canoro Silvana, Barbaro Luna, Monari Valentina, Laura Barbara, Crepaldi Graziano, Tirotta Alessandro, Del Duca Saverio, Toninelli Riccardo, Natalia Fausto, Colosi Carmen, Curmaci Massimo, Goffi Giacomo, Nikolova Rotislava, Bregliasco Simone, Silvestri Vincenzo, Bellesia Maurizio e Rosas Nicholas.

«La lista è stata scelta obbedendo a dei criteri meritocratici, non ho badato ai criteri tradizionali, secondo me obsoleti, tipo i titoli di studio, ma abbiamo ricercato soprattutto delle persone che nell’ambito della propria vita e del proprio lavoro avessero realizzato qualcosa di concretamente utile» spiega il candidato sindaco.