Eccellenza, il Ventimiglia Calcio sconfigge l’Imperia e va ai play-out

Ventimiglia. Il Ventimiglia batte l’Imperia grazie ad un gol dell’ex Daddi ed evita la retrocessione diretta in Promozione: ci si dovrà giocare tutto ai play-out.

Si tratta di una vittoria quantomai preziosa, poiché tutte le dirette concorrenti per la salvezza (Alassio, Rapallo e Sammargheritese) hanno anch’esse vinto. Senza questi tre punti per i frontalieri sarebbero stati guai. Ma soprattutto i granata, grazie alla “cura” del tecnico Luccisano, sono risorti: i nerazzurri, nonostante il notevole bagaglio tecnico e la voglia di passare in D, non hanno praticamente mai tirato in porta.

Adesso il Ventimiglia, caricato da quest’ultima grande prestazione, ospiterà per l’ultima di campionato uno spento Finale. Da segnalare subito anche la buona prova di Verbicaro, bomber della juniores che ha debuttato in Eccellenza.

Ed ecco la sintesi della partita. Il Ventimiglia dimostra subito di cercare i tre punti. Dopo 2 minuti Verbicaro viene atterrato al limite dell’area, l’arbitro estrae il rosso per Fazio salvo poi ritirarlo (fuorigioco granata al momento del fallo). La prima palla-gol è di Alfonso Rea: e sono passati appena tre minuti. Al 22′ grande occasione per Alberti, ma Trucco para. Per vedere l’unico vero tiro in porta degli ospiti bisogna attendere il 45′: punizione “chirurgica” di Mella, Scognamiglio vola e respinge.

La rete decisiva arriva nella ripresa: al 66′ la difesa imperiese pasticcia, Daddi è bravo a rubare la palla e anticipare l’uscita di Trucco. Al 71′ ancora il centravanti granata va in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

L’Imperia prova a reagire ma il Ventimiglia mantiene il sangue freddo (per quanto possibile in un match così importante e ricchissimo di cartellini gialli). Nemmeno Luccisano si scompone giocando l’ultimo scorcio di gara con un attacco a quattro (Crudo, Daddi, Galiera e Felici) invece di arroccarsi davanti alla difesa: e i fatti gli daranno ragione.

Ventimiglia Calcio- Imperia: 1-0 (Daddi al 66′)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Ala, Alberti, Allegro, Cafournelle, Musumarra, Daddi, Verbicaro, A. Rea. A disposizione: Zunino, Oliveri, Piantoni, Sammartano, Principato, Galiera, Felici, Crudo, Morscio. All. Luccisano.

Imperia: Trucco, Fazio, Ambrosini, Martelli, Corio, Di Lauro, Faedo, Tahiri, Castagna, Mella, Risso. A disposizione: Meda, Pallini, Pelliccione, Negro, Correale, Garibbo, Zeka, Franco, Berisha. All. Colavito.