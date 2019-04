E’ morto Ettore Borio, appuntato dei carabinieri per anni in servizio a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ morto Ettore Borio, appuntato dei carabinieri in congedo, per anni in servizio a Ventimiglia. Aveva 76 anni.

Prima di lavorare nella città di confine, Borio aveva prestato servizio a Corleone, in provincia di Palermo.

A salutare l’appuntato è stato Andrea Spinosi, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: «Caro Ettore, mi ha appena chiamato la tua battagliera moglie Mery per dirmi che purtroppo te ne sei andato. Ti ho conosciuto da bambino nella tua splendida divisa alle scuole Cavour di Ventimiglia alta e non ci siamo mai lasciati. Pochi mesi fa ti avevano diagnosticato quella subdola e traditrice malattia, ma tu con la tua caparbietà hai tenuto duro per anni».