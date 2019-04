È aperto il bando del “Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo-Antonio Semeria”

Sanremo. Il Premio Internazionale di Letteratura “Casinò di Sanremo – Antonio Semeria”, è giunto alla quinta edizione, riconoscimento reso ancor più prestigioso dalla vicinanza del professor Stefano Zecchi, che ha premiato i vincitori della sezione “Narrativa” lo scorso 21 settembre: Nicola Bolaffi e Mauro Mazza.

E’ aperto il nuovo bando 2019, con le sezioni dedicate alla “poesia e narrativa inedita” e “Narrativa edita”. Novità della quinta edizione la dimensione internazionale e la creazione del “Premio “Casinò di Sanremo 1905” per la Narrativa edita. Positivo il bilancio di un Premio che in poche edizione ha visto aumentare in maniera esponenziale i partecipanti, traguardando i duecento partecipanti, con elaborati ed opere particolarmente interessanti, che hanno impegnato la Giuria tecnica e quella popolare. Giuria tecnica che si può ulteriormente fregiare della presenza del professor Francesco De Nicola del dottor Carlo Sburlati e del Presidente onorario professor Stefano Zecchi. Presiede il Comitato d’Onore S.E. il signor Prefetto della provincia di Imperia, dottoressa Silvana Tizzano.

«Si rinnova l’aspettativa di un evento che sta riscuotendo molta attenzione nel campo letterario, includendo anche opere di scrittori stranieri sancendone l’internazionalità, l’elemento distintivo degli eventi connessi con la nostra Azienda in tutta la sua storia - sottolinea Casinò Spa - operando per una sempre più forte affermazione di questo evento culturale, ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore. Un grazie sentito al professor Stefano Zecchi, alla Giuria tecnica, ai giurati popolari a tutti coloro che con la loro vicinanza stanno contribuendo a consolidare un premio, che non solo ricorda un’illustre sanremese che tanto amò la cultura ma che ha tutte le potenzialità per guardare sempre più lontano»

Di seguito il bando per la partecipazione

Bando quinta edizione premio casino letteratura 2019