E’ allerta meteo per temporali in Costa Azzurra. Pericolo valanghe sulle Alpi Marittime

Météo France ha oggi diramato l’allerta meteo gialla per temporali sulla zona della Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi. Quest’utile sono in allerta anche per il rischio valanga.

Secondo quanto riporta Nice Matin la costa dovrebbe essere sostanzialmente risparmiata dai fenomeni temporaleschi più incisivi. Meteo France raccomanda attenzione nell’avvicinarsi a corsi d’acqua o zone inondabili.