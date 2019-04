Dramma a Ceriana, uomo trovato morto in casa

Ceriana. Un uomo di 63 anni è stato trovato morto nell’appartamento di via Sottopiazza nel quale abitava da solo. Stando a quanto si apprende il sessantenne sarebbe morto per cause naturali da almeno due giorni. Solo oggi, però, il macabro ritrovamento.

Sembra che l’uomo non abbia parenti. Sul posto sono accorsi i carabinieri.