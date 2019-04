Bordighera. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella propria abitazione in via Matera, nel cuore del centro storico. Dell’anziano, che viveva solo, non si avevano più notizie da venerdì. Oggi i familiari hanno chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno aperto la porta di ingresso dell’abitazione, e di un equipaggio di Ponente Emergenza per l’uomo non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e il medico legale. Il decesso sarebbe sopravvenuto per cause naturali.