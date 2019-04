Sanremo. Una donna italiana è stata accoltellata da un uomo, sembrerebbe l’ex compagno, italiano, in via Caduti del Lavoro. La donna, raggiunta al torace da alcuni fendenti, è gravissima: soccorsa dal personale sanitario del 118 con un equipaggio di Sanremo Soccorso, è stata trasferita in ospedale in codice rosso di massima gravità.

Il suo aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. I militari stanno ascoltando le testimonianze degli abitanti del posto.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Seguiranno aggiornamenti.