Vallecrosia. I 2008 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia parteciperanno nel fine settimana di Pasqua al Torneo Internazionale Lazio Cup Summer che si terrà a Fiuggi.

«Week-end di prestigio quello che si appresta a vivere il gruppo 2008 invitato a partecipare al Torneo Internazionale Lazio Cup Summer a Fiuggi nelle giornate di 20, 21 e 22 aprile. La manifestazione alla quale sono iscritte 20 squadre divise in 5 gironi da 4 squadre, assume particolare interesse per la partecipazione, fra le altre, di squadre del settore giovanile di Lazio, Fiorentina e Frosinone oltre agli ungheresi dello Ujgest di Budapest, quest’ultimi sono stati inseriti nel girone dei biancorossi vallecrosini» – fa sapere la società biancorossa.

Accompagnati dai mister Anzalone e Scandi partiranno alla volta della cittadina laziale il portiere Rondelli; i difensori Calleri, Turrini, Pallanca; i centrocampisti Belati, Anzalone, Scandi, Cirillo e gli attaccanti Pezzani, Nervino e Magnani.

«Sarà un’esperienza importante per i nostri ragazzi. Confrontarsi con squadre di livello non potrà che essere motivo di crescita sia individuale che come squadra» – commenta mister Anzalone augurandosi di replicare le belle prestazioni alle quali questo gruppo ci ha ormai abituati.