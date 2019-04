Don Bosco Vallecrosia Intemelia, i 2006 festeggiano Pasqua al Torneo Academy Sporting Cesate

Vallecrosia. I 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino F.C. Academy, nel fine settimana di Pasqua partecipano al Torneo Academy Sporting Cesate.

«Ieri sera si è tenuta la sfilata e la presentazione delle squadre, mentre oggi è iniziato il torneo – fa sapere il dirigente degli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Mircko Salvaterra – Al torneo partecipano 15 squadre suddivise in tre gironi formati da cinque squadre. Noi siamo nel girone verde insieme all’Atl. Grosseto, Monsummano, Mocchetti e FCD Spazio Talent. Sarà un’esperienza importante per i nostri ragazzi. Confrontarsi con squadre di livello non potrà che essere motivo di crescita sia individuale che come squadra».

Il calendario delle partite: Calendario Programma Torneo Academy Sporting Cesate 2019