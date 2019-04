Domenico Abbo si candida per la Provincia, “passaggio di consegne” con Natta

Imperia. Un atto più sostanziale che formale quello compiuto oggi dal sindaco di Lucinasco, Domenico Abbo, individuato e scelto dai principali primi cittadini dell’Imperiese per essere il prossimo presidente della Provincia.

Questo pomeriggio ha consegnato le firme con i candidati della propria lista unica – correrà da solo – a Fabio Natta che ha amministrato l’ente fino a oggi. Una fotografia immortala il momento della compilazione dei documenti e di fatto rappresenta un simbolico “passaggio di consegne” tra il vecchio e il futuro presidente.

Il termine ultimo per presentare delle candidature scadrà domani a mezzogiorno, ma non sono attesi colpi di scena. Tra i firmatari della candidatura di Abbo c’è anche lo stesso Natta, come quattro anni fa fu lo stesso Abbo a sottoscrivere la discesa in campo del presidente uscente.