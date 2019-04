Dolcedo. E’ di una donna gravemente ferita ed un mezzo semidistrutto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 16.30 sulla strada per la frazione di Bellissimi in località Costa Carnara. Secondo una prima ricostruzione, un furgone con a bordo una coppia di contadini sarebbe uscito fuori strada in curva finendo in una fascia pochi metri sotto.

La donna, ovvero il passeggero, è stata sbalzata fuori dal mezzo rimanendo incastrata sotto. Ha riportato un preoccupante politrauma, a cranio e gamba. Il 118 è intervenuto con ambulanza ed automedica, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco E’ intervenuto anche l’elicottero Drago dei vigli del fuoco, fatto decollare dalla base di Genova.

Quest’ultimo ha verricellato la ferita sul posto, per poi trasportarla all’ospedale Santa Corona di Pietar Ligure in codice rosso di massima gravità.