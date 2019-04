Dolceacqua. Il nuovo complesso di Tennis & Padel di Dolceacqua (via Roma) è stato inaugurato con una bella festa sportiva sabato 6 aprile, dopo 13 mesi di lavori.

I numerosi convenuti all’evento provenienti dai Circoli rivieraschi e francesi hanno ammirato le nuove strutture ed i giocatori sui campi in sintetico con Diego Nargiso già giocatore di Coppa Davis attorniato dai giovani tennisti e l’organizzatore Giacomo De Gaetano. Impegnato in campo, per la gioia degli appassionati anche lo svedese Thomas Johanson (vincitore degli Australian Open del 2002), si è messo alla prova anche nel nuovo sport il Padel (padella) , nato in America del Sud e diffuso in Europa dagli spagnoli.

Nell’occasione il n° 1 del mondo di questa disciplina Gabriel Reca ha fatto divertire anche il sindaco Fulvio Gazzola e gli amici francesi. Nella foto vediamo Gabriel con le giovani Laura ed Ambra e il

dolceacquino Giovanni Giraldi. Al termine del sontuoso rinfresco offerto dal servizio bar c’è stato il ringraziamento a quanti si sono adoperati per il buon esito dell’iniziativa con l’arrivederci al prossimo torneo. Per contatti tel.+390181957443.

Nella foto di Silvano Martella vediamo due personaggi del tennis “frontaliero” presenti al “vernissage”, a sinistra il dott. Eduardo Raneri portacolori dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e al suo fianco Mr.Francis Truchi , Direttore per anni del Country Club di Montecarlo.