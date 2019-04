Sanremo. C’erano circa 40 persone, ieri mattina, sul lungomare Calvino per la prima “azione” pubblica de “I Deplasticati”. Il neonato gruppo fondato da Barbara Blengino per la tutela dell’ambiente nella Città dei Fiori si è ritrovato davanti alla vecchia stazione per ripulire l’area, soprattutto dai rifiuti plastici.

Muniti di sacchetti, guanti e pinze, gli attivisti si sono suddivisi in gruppi, ognuno dei quali si è dedicato alla raccolta delle diverse tipologie di spazzatura.

“I Deplasticati è stato creato quasi per scherzo due settimane fa – spiega scherzosamente Blengino – e già oggi siamo a quasi 600 membri, quando si credeva di rimanere quattro comari che parlano di detersivi sfusi”.

Ieri sono stati raccolti 20 chili di plastica, 40 di differenziata, un migliaio di mozziconi, una sedia, un telaio di bicicletta e una vanga.