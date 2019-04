Sanremo. “Era da tanto che sognavamo di farlo e ora possiamo annunciare che il nostro sogno si sta per avverare”. Samuele Della Torre al volante e Lorenzo Dumarte alle note disputeranno il Rallye Sanremo Leggenda con una Fiat Seicento Kit.

L’obiettivo per loro è quello di vivere un bel fine settimana di sport in amicizia. “Grazie a chi ci ha dato una mano e a chi ci seguirà in questa avventura”.