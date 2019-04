Ospedaletti. Si è presentato ieri sera presso il ristorante Biblos di fronte a un platea di circa duecento amici e sostenitori, il candidato e avvocato 42enne Daniele Ventimiglia, in lizza nelle file della Lega di Salvini e in tandem con la candidata Teresa Trentinella per le amministrative sanremesi del 26 maggio.

Ventimiglia ha accolto i propri concittadini rilanciando il programma che il Carroccio vuole portare all’interno della coalizione del candidato sindaco Sergio Tommasini. Il leader del centrodestra unito ed espressione del Gruppo dei 100 si è unito ai partecipanti, tra i quali il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, per testimoniare la propria vicinanza ai candidati consiglieri e ribadire al pubblico l’importanza di riuscire nell’impresa di cambiare il colore dell’amministrazione comunale matuziana.