Dal 18 aprile nessun cantiere sulle autostrade della Liguria

Come richiesto dal presidente del Regione Liguria nei giorni scorsi, a partire dal 18 aprile, a pochi giorni dai ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, e in vista della stagione estiva, non ci saranno più cantieri su tutte le autostrade della Liguria.

È questa la decisione che è stata presa durante la riunione del Tavolo sulla viabilità di questa mattina in Prefettura, alla presenza di Regione Liguria, prefetto, soggetti concessionari autostradali, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e Protezione civile. Una scelta che va nella direzione di facilitare gli spostamenti in vista dell’inizio della stagione più significativa dal punto di vista turistico, presa anche per garantire agli operatori portuali le migliori condizioni possibili e una circolazione efficiente. Sono allo studio limitazioni per i fine settimana cosiddetti da bollino rosso per il traffico. Il tavolo rimarrà aperto, e già nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro per fare il punto della situazione.