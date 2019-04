Da Ventimiglia a Calais, prende il via la marcia solidale pro migranti

Ventimiglia. E’ partita questa mattina la marcia pro migranti organizzata dal gruppo di no border francesi.

Da passeggiata Oberdan quelli di “Auberge des Migrants”, che già nell’aprile 2018 avevano dato vita ad un evento simile, hanno iniziato il loro cammino verso Calais, altro luogo simbolo dell’ostilità d’oltralpe nei confronto dei migranti.

Un’iniziativa che prevede sei tappe da percorrere in undici giorni attraverso la Francia per «trasmettere un messaggio di urgenza: proprio come i conflitti tormentano costantemente la popolazione, la marcia non si fermerà».

I partecipanti da Ventimiglia attraverseranno Breil sur Roya, Tenda, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo, Perosa Argentina, Grand Puy, Bardonecchia, Briançon, Modane, Chambery, Yenne, La Burbanche, Pont d’Ain, Saint Julien sur Reyssouze, Châlon sur Saône, Cussy la Colonne, Saint Thibault, Quincy le Vicompte, Maisons lès Chaource, Troyes, Anglure, Fromentières, Fère en Tardenois, Soissons, Ham, Bapaume, Arras, Calonne Ricouart e Saint Omer per arrivare a Calais, sulla Manica, mercoledì 8 maggio.

Il programma:

Domenica 28 aprile

7 – 14

Depart de Vintimille pour la première étape de l’Acte I : Vintimille-Breil sur Roya

14 – 21

Etape 2 Acte I Breil sur Roya – Tende

21 – 7 (durante la notte)

Etape 3 Acte I Tende – Borgo San Dalmazzo

Lunedì 29 aprile

7 – 14:40

Etape 4 Acte I Borgo San Dalmazzo – Saluzzo

14:40 – 00:25 (durante la notte)

Etape 5 Acte I Saluzzo – Perosa Argentina

Martedì 30 aprile

00:25 – 8:10

Etape 6 Acte I Perosa Argentina – Grand Puy

8:10 – 16:30

Etape 7 Acte I Grand Puy – Bardonecchia

16:30 – 22:45

Etape 8 Acte I Bardonecchia – Briançon

Mercoledì 1 maggio

8- 10

Etape 1 Acte II Modane & Fourneaux

14 – 20:30

Etape 2 Acte II Chambery – Yenne

Giovedì 2 maggio

9:45 – 15:50

Etape 3 Acte II Yenne – La Burbanche

15:50 – 23:50

Etape 6 Acte II La Burbanche – Pont d’Ain

23:50 – 9 (durante la notte)

Etape 7 Acte II Pont d’Ain – Saint Julien sur Reyssouze

Venerdì 3 maggio

9 – 19:35

Etape 8 Acte II Saint Julien sur Reyssouze – Châlon sur Saône

19:35 – 3:20 (durante la notte)

Etape 1 Acte III Châlon sur Saône – Cussy la Colonne

Sabato 4 maggio

3:20 – 11:50

Etape 2 Acte III Cussy la Colonne – Saint Thibault

11:50 – 18:40

Etape 3 Acte III Saint Thibault – Quincy le Vicompte

18:40 – 5:10 (durante la notte)

Etape 4 Acte III Quincy le Vicompte – Maisons lès Chaource

Domenica 5 maggio

5:10 – 12:10

Etape 5 Acte III Maisons lès Chaource – Troyes

12:10 – 20:30

Etape 6 Acte III Troyes – Anglure

20:30 – 4:30 (durante la notte)

Etape 7 Acte III Anglure – Fromentières

4:30 – 13:15

Etape 8 Acte III Fromentières – Fère en Tardenois

13:15 – 19:40

Etape 9 Acte III Fère en Tardenois – Soissons

19:40 – 6:20 (durante la notte)

Etape 1 Acte IV Soissons – Ham

Martedì 7 maggio

6:20 – 15:35

Etape 2 Acte IV Ham – Bapaume

15:35 – 20:05

Etape 3 Acte IV Bapaume – Arras>

20:05 – 2:50 (durante la notte)

Etape 4 Acte IV Arras – Calonne Ricouart

Mercoledì 8 maggio

2:50 – 10:40

Etape 5 Acte IV Calonne Ricouart – Saint Omer

10:40 – 18:30

Etape 6 Acte IV Saint Omer – Calais