Sanremo. Da immobile della mafia ad appartamento sociale destinato ad anziani soli.

Ha un lieto fine la storia della confisca alle organizzazioni criminali di un alloggio in via Pietro Agosti (nel palazzo che al pian terreno ospita le Poste e il centro per l’impiego), oggi restituito alla collettività dal Comune.

Dopo anni di abbandono, l’amministrazione Biancheri è riuscita ad affidare a una cooperativa la gestione della struttura. Rimessa a nuovo, la casa ospiterà quattro persone non autosufficienti seguite dai servizi sociali di Palazzo Bellevue.

Gli utenti comparteciperanno alle spese e saranno seguiti quotidianamente da dai tutor.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Biancheri e la vice e assessore ai servizi sociali Costanza Pireri.