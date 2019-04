Croce Verde Arma di Taggia, convocata l’assemblea ordinaria dei soci

Taggia. Domenica 28 aprile, presso la sede della Croce Verde Arma di Taggia, in via Aurelia Ponente 48, si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci alle 7 in prima convocazione e alle 11 in seconda, con il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio consuntivo 2018

2) Bilancio preventivo 2019

3) Varie ed eventuali