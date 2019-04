Countdown per la XV Coppa Primavera organizzata dalla Dianese&Golfo

Diano Marina. Come da tradizione inizia il 25 aprile per poi finire il 9 giugno la kermesse calcistica organizzata dalla Dianese&Golfo del presidente Luca Spandre.

Con 197 squadre provenienti dal Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Liguria la Coppa primavera continua a essere il fiore all’occhiello per il calcio giovanile in Liguria. E’ un risultato straordinario, che per ottenerlo, la Pol.Dianese & Golfo Calcio ha lavorato con grande abnegazione.

«Siamo molto felici perché eventi di questo tipo e levatura contribuiscono alla promozione del turismo nel Golfo Dianese (Cervo, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina). Oltre a rappresentare un importante tassello per la promozione turistica del Golfo Dianese, la 15esima Coppa Primavera è anche un importante palcoscenico sportivo, che consente a molti ragazzi di mettersi in evidenza per le selezioni delle rappresentative provinciali e regionali, nonché per eventuali contatti con settori giovanili di club nazionali, e una gran parte delle società partecipanti ha legami di vario tipo ad alti livelli. Alla manifestazione prenderanno parte anche società professioniste del calibro di: Juventus Fc – Bologna Fc – Genoa Cfc – Torino Fc- Entella- Albissola.

Saranno undici week-end senza sosta allo stadio comunale di San Bartolomeo al Mare e al campo comunale di Cervo:

Giovedì 25 aprile categoria Esordienti 2006(9 vs 9)

(Campo Comunale San Bartolomeo)

Giovedì 25 aprile categoria Giovanissimi 2005 (campo comunale Cervo)

Domenica 28 aprile categoria Esordienti 2007 (9 vs 9)

Mercoledì 1° maggio categoria Giovanissimi 2005

Sabato 4 maggio la categoria Giovanissimi 2004

Domenica 5 maggio la categoria Esordienti 2006 (11 vs 11)

Sabato 11 maggio la categoria Allievi 2003

Domenica 12 maggio la categoria Esordienti 2007 (11 vs 11)

Domenica 19 maggio la categoria Pulcini 2008 (7 vs 7)

Domenica 26 maggio la categoria Pulcini 2009 (7 vs 7)

Domenica 2 giugno la categoria primi calci 2010 (7 vs 7)

domenica 9 giugno si calerà il sipario con le categorie Primi Calci 2011(5 vs 5)

e i Piccoli Amici categoria 2012/2013 (5 vs 5).

Il programma del 25 aprile:

Esordienti 2006 campo comunale san bartolomeo

Dianese & Golfo – Asd Olmo (cn) – Castellazzo (al) – Albenga calcio (sv) –

Imperia calcio – Virtus sanremo – Baia Alassio (sv) – Rosta calcio (to)

Giovanissimi 2005 campo comunale Cervo:

Dianese & Golfo – Lesa Vergante (no) – Levante c Pegliese (ge) – Quincinetto (to) – Rosta calcio (to) – Imperia calcio – La Chivasso (to) – Fc Alassio (sv).