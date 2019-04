Genova. Dal 18 al 23 aprile la Polizia Ferroviaria per la Liguria ha identificato 909 persone e arrestato 2 cittadini stranieri, uno per un provvedimento di esecuzione di carcerazione per reati in materia di stupefacenti ed il secondo per reingresso illegale nel territorio nazionale.

Nel corso delle festività Pasquali la Polizia Ferroviaria ha impiegato 188 pattuglie nelle stazioni e 17 a bordo treno, scortando 33 treni e denunciando a piede libero 3 persone.

I due arresti sono stati eseguiti nelle stazione ferroviaria di Genova P.Principe che rappresenta, oltre un luogo di approdo, anche allo stesso tempo un “biglietto da visita” della città in relazione alle migliaia di turisti che si riversano per visitare i numerosi luoghi di interesse storico e culturale che racchiude.

I controlli attuati sono stati indirizzati ai documenti, ai bagagli e alle persone sospette, anche con le tecnologie a supporto delle varie attività operative.

Basti pensare alla dotazione e utilizzo di smartphone di ultima generazione che consentono, tramite lettura ottica del documento, una identificazione immediata del soggetto sottoposto a controllo , oppure, alla nuova Sala Operativa della Polizia Ferroviaria che, mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e la remotizzazione delle immagini di stazione, garantisce più elevati livelli di sicurezza.

Un ulteriore segnale della attività delle Forze dell’ordine che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione.