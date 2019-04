Con un ‘gratta e vinci’ da 20 euro ne vince 100mila. E’ successo a Imperia, in via Bonfante

Imperia. La Dea Bendata non smette di baciare l’imperiese, dopo la vincita di 100mila euro a Ventimiglia, anche nel capoluogo di provincia c’è una persona fortunata: con un ‘gratta e vinci’ della serie “Maxi miliardario”, del valore di 20 euro, un anonimo giocatore ne ha vinti 100mila.

E’ quanto accaduto presso la ricevitoria di Germano Sasso, in via Bonfante. «Sopra una certa cifra la vincita si riscuote direttamente in banca – ha spiegato il titolare -. Ma il vincitore ha voluto farmi sapere della vincita lasciarmi una fotocopia del biglietto vincente sotto la saracinesca».

Secondo il titolare della ricevitoria, a giudicare dal numero di serie, la vincita dovrebbe essere avvenuta circa un mese fa.