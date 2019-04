Sanremo. È iniziato ieri uno degli eventi più significativi a livello nazionale della danza giovanile: il Sanremo Dance Festival 2019.

Ieri sera davanti al Casinò tantissimi giovani talenti del territorio hanno aperto la decima edizione con un flashmob. Hanno improvvisato una scenografia sulle note della canzone vincitrice del Festival della Canzone Italiana, “Soldi” di Mahmood. Il teatro dell’Opera della Casa da Gioco sanremese ha infatti ospitato “Tutti ballano Sanremo”.

Oggi al Teatro Ariston proseguiranno le esibizione dei giovani talenti di “Sanremo Kids”. Si entra quindi nel vivo del Sanremo Dance Festival con l’inizio del concorso nazionale di danza classica, modern, contemporanea e danza fantasia. Sono 50 le scuole di danza, provenienti da tutta Italia, che portano quest’anno giovani artisti sul palco più famoso del mondo dello spettacolo per contendersi i vari titoli divisi per categorie e per essere valutati da una giuria composta da star della danza nazionale tra cui Amilcar Gonzales, ballerino professionista della trasmissione Amici; Giacomo Milli; Lorella Doni; Roberta Ferrara; Teresita del Vecchio e Daniele Rommelli, noto per la partecipazione all’edizione 2018 di Amici, che alle 18, in occasione di una delle premiazioni, effettuerà una speciale performance.

Questa serie di eventi è un’ulteriore conferma di ciò che il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) sta facendo per la promozione della danza nella riviera di ponente, presentando, tra l’altro, ogni anno a febbraio in anteprima nazionale a Danzinfiera di Firenze (top event danza internazionale) il Sanremo Dance Festival nell’intento di contribuire a far sì che Sanremo si caratterizzi anche come punto di riferimento in questo specifico segmento del mondo dello spettacolo.

(Foto e video da pagina Facebook di Sanremo Dance Festival)