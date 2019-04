Sanremo. Si è tenuto martedì scorso “A tavola tra cultura e storia’, appuntamento annuale inserito nel calendario dei ‘Martedì letterari’: la rassegna, dedicata all’editoria enogastronomica e di territorio e promossa dal Casinò di Sanremo in collaborazione con l’associazione ‘Ristoranti della Tavolozza’, ha visto ospiti Barbara Ronchi della Rocca, Renata Cantamessa “Fata Zucchina” ed il coro degli Alpini di Cavoretto (TO),

Al termine della presentazione, si è tenuto un momento conviviale dedicato alle eccellenze del territorio: è con orgoglio che CNA ha proposto ed offerto in degustazione le dolcezze della Pasticceria Trucco, vero punto di riferimento per la tradizione dolciaria locale con lo storico laboratorio di Imperia; le realizzazioni di Magica Trilli, laboratorio di cake design, pasticceria tradizionale e non solo ad Ospedaletti; le tipicità prodotte dall’antico Biscottificio Gibelli, che da tre generazioni a Vallecrosia produce specialità dolciarie liguri, seguendo le ricette tramandate nel rispetto della tradizione e genuinità; l’arte bianca dello storico panificio Asplanato di Triora che, da oltre sessant’anni, prepara con amore il pane di Triora; le ricette della panificazione ligure, con la focaccia e la Sardenaira De.Co. di Sanremo del panificio di Rizzo Yuri a Poggio di Sanremo.

Immancabili al tavolo delle tipicità del gusto e della tradizione; il prezioso supporto del Frantoio

Secondo di Montalto Ligure con l’olio extravergine di cultivar taggiasca ed i paté di carciofo, di olive, di ortica, patrimonio dell’antica tradizione ligure; dalla Val Nervia, gli assaggi di prelibati formaggi di capra dell’Agriturismo e caseificio Le caprette del Parco di Pigna; ed ancora il profumo di sardenaira appena sfornata offerta dal Ristorante Ipazia di Sanremo, condotto dal

giovane Marco Cassini.

“L’obiettivo della partecipazione di CNA all’importante evento è quello di promuovere e celebrare

le eccellenze enogastronomiche locali, che ogni giorno veicolano la saggezza del territorio, vero e

proprio bene culturale da conoscere e salvaguardare”, ha dichiarato Luciano Vazzano, Segretario

territoriale della CNA Imperia.

“Con questo spirito e con queste motivazioni CNA sostiene le aziende associate ed il Settore

Alimentare Artigiano attraverso la valorizzazione del sistema produttivo di piccole imprese del

settore, così significativo e vitale: il lavoro “artigiano” interprete dell’educazione al gusto e

portavoce della cultura e della qualità del prodotto alimentare.”, conclude Vazzano.