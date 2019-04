Comitato Scullino sindaco: «C’è chi siede davanti a un caffé e chi sta in mezzo alla gente»

Ventimiglia. «Qualcuno preferisce aspettare seduto davanti ad un caffè che il cittadino vada da lui, Scullino come è noto a tutti odia stare fermo, preferisce stare in mezzo alla gente, verificare di persona i problemi della Città, ascoltare i cittadini, muoversi dal Centro alle frazioni».

Le parole del comitato ‘Scullino Sindaco’ sono un’evidente frecciatina contro il sindaco uscente e candidato alla amministrative di maggio Enrico Ioculano, che nei giorni scorsi aveva lanciato, attraverso i social, l’iniziativa: un caffè con il sindaco, con la quale dava ai cittadini la possibilità di prendere un appuntamento con lui davanti a un caffè. L’approccio di Gaetano Scullino con il popolo, fa notare il comitato ‘Scullino Sindaco’, è totalmente differente.

«Scullino è uno di noi, un cittadino tra i cittadini – aggiunge il comitato pro ‘Tano’ - Oggi inizia, nel dinamismo che lo contraddistingue, quello che è stato definito “girando per la città”, alla ricerca dei consigli dei cittadini che vorranno incontrarlo e per verificare lo stato dì trascuratezza in cui Ventimiglia si trova. Oggi inizierà, al mattino, dal centro cittadino in via della Repubblica, per arrivare a Latte, verso le 17, zona ufficio postale, per iniziare la raccolta delle firme di adesione alla sua lista civica e ascoltare le richieste dei cittadini di Latte. Incontriamoci, veniamo noi da voi».