Città Giardino Marassi ha la meglio sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Busacca: «Usciamo a testa alta»

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri hanno affrontato, a Genova Borzoli, Città Giardino Marassi per la final four del campionato regionale di serie C di calcio a 5 femminile.

Le biancorosse hanno dato tutte sé stesse in semifinale, disputatasi alla palestra Tea Benedetti, facendo una bella partita che però si è conclusa 6 a 5 a favore delle ragazze di Città Giardino Marassi.

«Bellissima gara molto tirata ed equilibrata dove abbiamo fatto una bellissima partita avendo la peggio solo come risultato – dichiara il mister Ivan Busacca alla fine della partita – Complimenti alle ragazze per l’impegno messo e per uscire a testa alta da questa bellissima esperienza».