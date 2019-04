Cipressa, ultimo incontro sul servizio di raccolta differenziata

Cipressa. Si terrà oggi alle 20:30 presso la parrocchia di Nostra Signora degli angeli, ai Piani di Cipressa l’ultimo incontro con la cittadinanza prima della pausa pasquale.

«Mi preme ringraziare tutti i cittadini – racconta il sindaco di Cipressa Filippo Guasco – perché hanno partecipato in maniera attenta e numerosa ai due incontri che si sono svolti alla marina degli Aregai e a Lingueglietta, in presenza dello staff del Centro di Formazione “G. Pastore” di Imperia. Grazie a questi referenti della comunicazione è stato possibile analizzare in dettaglio le modalità corrette di conferimento dei materiali, con particolare attenzione alla matrice principali quale organico e plastica. Inoltre è stato analizzato in dettaglio anche il servizio, sebbene

occorre ribadire che tutta la cittadinanza è chiamata ad andare a ritirare il kit presso il Comune, dove riceverà le istruzioni precise riferite alla singola situazione».

«“Ritirando il kit” – continua il vicesindaco Claudio Aicardi – ogni cittadino riceverà tutte le informazioni necessarie relative al servizio previsto nella propria zona e per la singola situazione, oltre a tutti i materiali informativi che sono comunque scaricabili anche sul sito unottimaraccolta.centropastore.it.

All’incontro è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza perché il successo di un nuovo servizio di raccolta differenziata si raggiunge solo con la collaborazione. Inoltre si ricorda che il servizio partirà il primo giugno mentre la distribuzione dei kit si svolgerà da lunedì 20 a giovedì 23 maggio per poi interrompersi per la pausa elettorale e riprendere martedì 28 maggio fino all’8 giugno, dalle 10 alle 15 tutti i giorni esclusa la domenica. Maggiori informazioni verranno fornite all’incontro di oggi e del 23 aprile, perciò accorrete numerosi!».