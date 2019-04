Chiusa via Fiume a Sanremo, Tubere: «Alcuni edifici necessitino urgenti interventi di messa in sicurezza»

Sanremo. La lista “Città Bene Comune” e il suo candidato a sindaco Giorgio Tubere apprendono con dispiacere che oggi, per motivi di sicurezza, via Fiume è stata chiusa al traffico. La decisione – ufficializzata dal sindaco Alberto Biancheri – è stata presa perché sono a rischio crollo alcune parti della facciata di un palazzo privato.

«Tale provvedimento ci offre alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto è evidente come alcuni edifici di Sanremo necessitino di urgenti interventi di messa in sicurezza. Inoltre, questa necessità ci porta ed esprimere, ancora una volta, la nostra totale contrarietà a progetti come quelli del tunnel di 235 metri che, in base al progetto sul

porto vecchio approvato dalla giunta in carica, dovrebbe nascere sotto il tratto di via Nino Bixio compreso tra la Mater Misericordiae e il sottopassaggio delle poste di via Roma.

Trattandosi di un intervento a ridosso di case alquanto vecchie e memori dei lavori dello scolmatore – che per i danneggiamenti degli edificio vicine hanno portato il comune di Sanremo ad avere un debito fuori bilancio superiore al milione di euro – riteniamo che un centro cittadino particolarmente fragile come il nostro non possa sopportare interventi così invasivi. Memori di queste esperienze, la nostra posizione è no al cemento, sì alla conservazione, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione dell’esistente» – dice Giorgio Tubere, candidato a sindaco di Città Bene Comune.