Ventimiglia. Sembra incredibile, ma è proprio vero. Questa mattina, nel quartiere Nervia, un mezzo del Comune di Ventimiglia ha occupato un parcheggio riservato ai disabili, nonostante intorno ci fossero altri posteggi disponibili.

Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook “Amici dei disabili onlus” e i commenti di indignazione e di incredulità per la situazione sono esplosi: «Sono in regola essendo cerebrolesi» scrive Claudio P., «Camion giallo, striscia gialla, direi tutto regolare», afferma ironico Vincenzo C., «Ma i vigili non passano di lì? Punti sulla patente e multa», scrive invece Giuliana.

(Foto di Ernesto Basso)