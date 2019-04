Ventimiglia. Una carovana di artisti circensi ha fatto tappa all’autoporto di Ventimiglia, con una ventina di roulette che trasportano anche animali.

La presenza dei caravan ha suscitato qualche sospetto. Sul posto, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, si sono recati gli agenti del locale commissariato. Non sono state riscontrate irregolarità.

Le carovane resteranno per alcuni giorni dopodiché ripartiranno per il loro viaggio. La tappa del circo, infatti, non è la provincia di Imperia dove non sono previsti spettacoli circensi.