Carceri a Sanremo e Imperia, Pagani (Uil) scrive al prefetto: «Istituti al collasso»

Imperia. «Nella mattinata odierna la Uil ha inviato dettagliata relazione (UIL – PREFETTO IMPERIA) dell’attuale grave situazione cui versano gli istituti penitenziari di Imperia e Sanremo al neo prefetto di Imperia Intini» – ne dà notizia il segretario regionale della Uil Pa polizia penitenziaria Fabio Pagani.

«Occorre urgentemente l’intervento del governo, considerato che l’amministrazione penitenziaria è ormai ferma al palo – evidenzia il sindacalista della Uil- 370 detenuti all’interno dei due istituti, un sovraffollamento che mette in serio rischio e pericolo l’ordine e la sicurezza del territorio in tutta la provincia di Imperia – inoltre – l’assegnazione degli arrestati del savonese che praticamente affondano le due strutture penitenziarie nella provincia di Imperia,

molto probabilmente un Istituto, quello di Savona, neanche previsto dal piano carceri che noi consideriamo “ Un Piano Carceri Fantasma” , ovvero ad oggi non se ne conosce alcuna traccia»

«Due istituti – conclude Pagani – di frontiera collocati nella profonda periferia penitenziaria e non solo per una questione di ubicazione territoriale – due istituti che pur vivendo ogni tipo di difficoltà operativa e logistica riescono ad assicurare un livello dignitoso di detenzione, grazie alla perizia ed all’impegno del personale di polizia penitenziaria – credo sia doveroso rendere omaggio all’impegno di questi uomini e di queste donne più volte gratificati, solo a parole, da vari ministri con giudizi quali “eroi silenziosi” o “angeli blu”, oggi dimenticati dall’amministrazione penitenziaria – per questo motivo siamo convinti che il Intini, non tarderà ad ascoltarci considerata che la situazione è al collasso».