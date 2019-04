Diano Marina. Giovedì 4 aprile, i militari del comando stazione carabinieri di Diano Marina con il comandante luogotenente Umberto Salvatico, accompagnati dal diacono Alex Dellerba (in servizio effettivo nell’area Benemerita) e dal sacerdote don Enrico Giovannini (parroco di Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Cosio e Mendatica), hanno partecipato all’udienza generale del Santo Padre Francesco in piazza San Pietro.

Presenti all’udienza anche i famigliari dei militari, con una nutrita rappresentanza di carabinieri in congedo e soci simpatizzanti dell’associazione nazionale carabinieri della provincia di Imperia. Un pellegrinaggio coordinato dal diacono Alex Dellerba, a cui hanno aderito 43 persone. Grande soddisfazione ed emozione per le parole del Papa rivolte alla delegazione dei carabinieri, ringraziandoli e benedicendoli, per il lavoro che i carabinieri svolgono ogni giorno a difesa della comunità e dei più deboli. Papa Francesco, ha inoltre consegnato ai carabinieri presenti, un rosario benedetto ed ha chiesto di pregare per lui.

Commozione ed emozione da parte di tutti i pellegrini, per essere stati ricevuti da parte dei servizi di sicurezza del Vaticano, con grande cordialità e professionalità, grazie al lavoro svolto con passione, nell’organizzare e coordinare tutte le procedure previste per partecipare all’udienza generale di Papa Francesco, dal diacono Alex Dellerba. Presente anche la medaglia d’oro V.T. Antonio Brunetti, che ha consegnato in dono per il Santo Padre, ai responsabili del Cerimoniale del Papa, il suo libro “I 31 uomini del Generale Dalla Chiesa”. con dedica personale di A. Brunetti a Papa Francesco.