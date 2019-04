Cane abbaia, vicino prende a sprangate padrone e figlia disabile. Follia a Imperia

Imperia. Lite per un cane degenera in aggressione. E’ successo stamani alle ‘case parcheggio’ di via Airenti dove un uomo ha colpito con una spranga il vicino di casa, proprietario del cane, e la figlia disabile. I due aggrediti sono stati trasportati in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Imperia.

Secondo testimonianze raccolte sul posto, la lite sarebbe iniziata a causa dell’abbaiare insistente dell’animale che ha svegliato il vicino di casa. L’uomo, in preda all’ira, ha colpito i proprietari del cane con una spranga, arrivando a scaraventare a terra una giovane donna disabile.