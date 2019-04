Camporosso, seminario su sicurezza sul web e cyberbullismo

Camporosso. Tutto pronto a Camporosso per un importante evento formativo di divulgazione su temi di attualità quotidiana come la Sicurezza nell’uso del web e delle apps e la prevenzione del Cyberbullismo. Il seminario con partecipazione gratuita dal titolo: “Conoscere internet e i social networks per proteggere noi e i nostri figli” si terrà oggi presso il Centro Polivalente Falcone sito in località Bigauda. Un format che attraversa con successo tutta la Liguria, rivolto alle famiglie degli studenti e ai docenti dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia. L’intento è quello di fornire informazioni e soluzioni concernenti i principali aspetti della navigazione in Internet, da parte dei minori e da parte degli adulti, e l’utilizzo delle più moderne tecnologie, nel contesto domestico ed in quello scolastico.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione didattica tra l’Istituto Comprensivo della Val Nervia e l’Ente di Formazione Accreditato Istituto Formazione Franchi (D.G.R. 1394/13), con il patrocinio della Fondazione Franchi, della Città di Camporosso e del Comitato Unicef di Imperia e della Liguria. Una comunione di intenti ed una piena sinergia volta ad

arricchire l’offerta formativa sul territorio ed il relativo grado di cultura digitale di adulti e minori grazie ad un team di esperti di comprovata esperienza. Ci si confronterà sulle enormi potenzialità che la rete offre ai nostri ragazzi, evidenziando allo stesso tempo i rischi dell’utilizzo improprio di Internet e dei Social Networks – con conseguenze civili e penali – e verranno dispensati consigli e trucchi ai presenti per un uso davvero piacevole e consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori, ma anche degli adulti.

Ad introdurre i lavori saranno l’Animatrice Digitale Professoressa Sabrina Cavallo e la Dirigente Scolastica dell’I.C. della Val Nervia Dottoressa Maria Teresa Gorlero che, insieme al corpo docente tutto, hanno creduto con convinzione nella valenza educativa di questo evento unitamente all’Amministrazione Comunale di Camporosso e con il prezioso supporto organizzativo della signora Angela Zunino.

Interverranno dunque, come relatori:

– Andrea Cartotto, Coordinatore Didattico Liguria Istituto Formazione Franchi –Esperto in materia di Nuove Tecnologie, Cyberbullismo e Membro Registro Internazionale Formatori per la Didattica Innovativa I.E.T.

– Katya Iannucci, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Formatrice e Coach professionale

– Marco Todaro, Avvocato Esperto in materia di responsabilità civile e penale connesse all’uso della Rete, Ordine degli Avvocati di Imperia