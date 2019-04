Camporosso, mercoledì apre la seconda area cani

Camporosso. Verrà aperta ufficialmente alle 10 di domani, mercoledì 1 maggio, la seconda area cani del Comune di Camporosso, realizzata all’interno del parco urbano, nei pressi del parco giochi per bambini e ragazzi e della pista ciclopedonale, all’altezza del ‘ponte dell’amicizia’.

«Teniamo molto al benessere dei nostri amici a quattro zampe – fa sapere l’amministrazione comunale – per questo abbiamo adibito un’area allo sgambettamento dei cani, in modo che possano correre e giocare senza problemi». La zona è infatti recintata e presenta tutte le caratteristiche necessarie per rispettare gli animali, ma anche gli altri utenti.

«In questo modo – dice l’amministrazione – viene tutelato anche il nostro patrimonio verde». I cani, infatti, potranno ‘sfogarsi’ nell’area a loro dedicata senza correre nelle aiuole rischiando di rovinare il verde pubblico.