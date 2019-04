Camporosso. Fiamme in una abitazione di via Palestro, nel centro storico di Camporosso. A salvare l’unico inquilino, un giovane uomo, sono stati il sindaco Davide Gibelli e il vice sindaco Maurizio Morabito che erano in municipio per un incontro politico. Usciti sul terrazzo, i due amministratori si sono accorti del fumo che fuoriusciva dalle finestre dell’abitazione, confinante con il palazzo comunale. Gibelli e Morabito hanno visto un giovane all’interno della casa. L’uomo, che si trovava al terzo piano dell’immobile, non poteva uscire perché i piani inferiori erano invasi dal fumo.

Sindaco e vice hanno preso una scala e hanno atteso il giovane sul tetto del palazzo comunale, mettendolo in salvo.

Sul posto sono poi accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Presenti anche gli agenti della polizia locale e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia.